Наставник Барсы предоставил верхушке список из 8 игроков, которых он хочет видеть в клубе, утверждает Catalunya Ràdio .

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На радарах Хави оказались защитники Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо (все – Челси) и Жюль Кунде (Севилья), хавбеки Франк Кессье (Милан) и Бернарду Силва (Манчестер Сити), вингер Рафинья (Лидс) и Роберт Левандовски (Бавария).

Заметим, что у всех игроков есть действующие контракты со своими клубами, кроме Кессье и Кристенсена. Эти двое уже якобы договорились о переходе в Барселону на правах свободных агентов, но пока из-за финансовых нюансов зарегистрировать их клуб не может.

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