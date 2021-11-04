Хави отправится в Барселону с делегацией каталонцев, которая сейчас находится в Катаре
Эпопея вокруг назначения Хави Эрнандеса наставником Барселоны на место Рональда Кумана должна совсем скоро завершиться.
У 41-летнего специалиста запланирована встреча с Халифом бин Хамадом Аль Тани, президентом Аль-Садда, на вечер 4 ноября. Вице-президент Барселоны по спортивным вопросам Рафа Юсте и директор клуба Матеу Алемани утром разговаривали с Хави.
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Как сообщает Sport.es, Юсте во время общения с прессой подтвердил факт переговоров и заявил, что Хави улетит из Дохи в Испанию вместе с делегацией "блаугранас". Ожидается, что сегодня-завтра все должно завершиться и президент катарцев бесплатно отпустит легенду Барсы в родной клуб.
Сейчас Хави в столице Каталонии "подстраховывает" Серхи Бархуан, которого перевели из Барселоны Б. Дебют Эрнандеса ожидается в дерби с Эспаньолом 20 ноября.
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