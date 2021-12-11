Хави остался только с одним форвардом на матч с Осасуной
17:43 - Читати українською
Главный тренер Барселоны Хави доволен подготовкой нападающего каталонцев Люка де Йонга.
"Люк – настоящий профессионал. Он хорошо работает на тренировках и может дать нашей игре некоторые варианты.
Барселона готова массово продавать игроков – у Хави есть только трио неприкасаемых
Нужно адаптироваться к сложившимся обстоятельствам. Люк – один из вариантов нашей атаки, и им нужно воспользоваться", – цитирует Хави Diario Sport.
Из-за разного рода проблемы со здоровьем в лазарете "блаугранас" находятся Мемфис Депай, Мартин Брейтвейт, Ансу Фати и Кун Агуэро. После 15 туров Ла Лиги Барса расположилась на 7-й строчке.
Барселона провалилась в Мюнхене и вылетела из Лиги чемпионов – Бавария разгромом одобрила красивый суицид Хави
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter