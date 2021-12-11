"Люк – настоящий профессионал. Он хорошо работает на тренировках и может дать нашей игре некоторые варианты.

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Нужно адаптироваться к сложившимся обстоятельствам. Люк – один из вариантов нашей атаки, и им нужно воспользоваться", – цитирует Хави Diario Sport.

Из-за разного рода проблемы со здоровьем в лазарете "блаугранас" находятся Мемфис Депай, Мартин Брейтвейт, Ансу Фати и Кун Агуэро. После 15 туров Ла Лиги Барса расположилась на 7-й строчке.

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