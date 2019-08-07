Хави "осатанел" в первом матче во главе Аль-Садда – от ярости испанца разлетались ботинки

Бывший хавбек Барселоны не смог сдержать эмоций во время своего дебютного матча в статусе тренера.

Команда испанца одержала гостевую ничью со счетом 1:1, однако Хави явно ожидал большего.

Хави провел дебютный матч во главе Аль-Садда

В одном из моментов Аль-Садд претендовал на пенальти, однако арбитр так и не назначил "точку" в пользу команды легендарного игрока. Это решение крайне возмутило новоиспеченного тренера – Хави громко выругался и со всей силы всадил ногой по бутылке, которая лежала на земле. Ботинок наставника не выдержал и полетел высоко в небеса.

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Напомним, испанский специалист официально возглавил Аль-Садд в мае этого года.