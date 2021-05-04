Первый опыт Хави Эрнандеса на тренерской ниве, очевидно, приближается к логическому завершению.

Руководство катарского Аль-Садда не будет предлагать испанцу новый контракт, сообщает Al-Kass.

"Тайная вечеря" Месси: аргентинец пригласил Барселону к себе перед битвой за чемпионство

Хави вероятно покинет ближневосточный гранд летом. Боссы "волков" решили завершить сотрудничество с легендой Барселоны после вылета Аль-Садда из азиатской Лиги чемпионов после группового этапа. Ранее Хави сделал Аль-Садд чемпионом Катара с феноменальной статистикой, а в феврале завоевал местный Кубок наследного принца.

На побережье Персидского залива Хави Эрнандес перебрался в 2015 году. Сначала он провел 4 сезона за Аль-Садд в качестве игрока, а в мае 2019-го пересел на тренерскую скамью. Экс-хавбека постоянно сватают на пост наставника родной Барселоны.

Рембо живе у бойовику: кулемети, відрізані вуха, готував замах проти боса і відсидів у тюрязі – псих №1 серед ультрас