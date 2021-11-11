Приоритетом Хави на зимнее трансферное окно является усиление позиции вингера. Главный тренер каталонцев хочет подписать универсальных игроков, которые могут сыграть как на обоих флангах, так и в центре нападения.

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Этим требованиям отвечают два игрока, которых Хави хочет видеть в Барселоне. Первый – Дани Ольмо из РБ Лейпциг, которого Барса уже пыталась подписать раньше, но потерпела неудачу. Зимой каталонцы вернутся к переговорам с немцами, сообщает Mundo Deportivo.

Вероятность подписания Ольмо повышает тот факт, что Хави и Дани являются уроженцами каталонского муниципалитета Тарраса. Контракт вингера с РБ Лейпциг рассчитан до лета 2024 года, но сам игрок не прочь перейти в Барселону, чтобы быть ближе к своей семье.

Другой приоритет Хави – Ферран Торрес из Манчестер Сити. Здесь ситуация выглядит гораздо сложнее, ведь Гвардиола очень доверяет своему универсалу. Да и контракт 21-летнего вингера с "горожанами" рассчитан до лета 2025-го.

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