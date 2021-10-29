Эпопея с назначением Хави Эрнандеса на пост главного тренера Барселоны после ухода Рональда Кумана в скором времени будет иметь логическое завершение.

41-летняя легенда вернется в Барселону, утверждает Diario Sport . Сегодня Хави встретился с руководством Аль-Садда и окончательно договорился о своем уходе.

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Барселоне не придется платить 1 миллион евро компенсации катарцам за Эрнандеса. У специалиста была устная договоренность, что, если он получит приглашение от каталонцев, Аль-Садд отпустит его бесплатно. Хави уже встречался со своими нынешними подопечными и сообщил им о своем уходе.

Но он не будет немедленным. Руководство попросило 41-летнего тренера еще задержаться на две важные встречи чемпионата (против Аль-Ахли Дохи и Аль-Духайля). Следовательно, до 4 ноября официального сообщения об уходе не будет.

К слову, сейчас Хави в Барселоне "подстраховывает" Серхи Бархуан. Его Жоан Лапорт назначил временным тренером и именно он, очевидно, будет на тренерском мостике "блаугранас" в матче ЛЧ против Динамо в Киеве.

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