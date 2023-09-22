Каталонский клуб официально сообщил о подписании нового контракта до 30 июня 2025 года с возможностью продления еще на год.

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Хави возглавил родную Барселону в ноябре 2021 года. Легенде удалось наладить атмосферу в раздевалке, пригласить именитых новичков и уверенно выиграть прошлый розыгрыш Ла Лиги. Правда, в Лиге чемпионов "кулес" проваливались – два подряд вылета на групповой стадии.

Новый сезон Хави начал мощно. Барса потеряла всего 2 очка в 5 турах чемпионата и преследует Реал, а в ЛЧ стартовала с разгрома Антверпена (5:0). В этой группе также есть Шахтер, с которым каталонцы проведут спарку 25 октября и 7 ноября.

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