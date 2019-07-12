Хави оценил потенциальные трансферы Неймара и Гризманна в Барселону

Легенда Барселоны Хави Эрнандес поддержал потенциальные трансферы каталонского клуба.

"Неймар стал бы невероятным приобретением. Но, честно говоря, этот трансфер кажется мне почти невозможным. Думаю, что оформить его очень сложно.

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Но в футболе было множество вещей, которые, как я думал, никогда не состоятся. Например, таких, как переход Неймара ПСЖ за 222 млн евро. Поэтому нам нужно подождать. Без сомнений, он один из лучших игроков в мире, но давайте посмотрим, как будет действовать Барселона.

Гризманн – замечательный футболист, мировая звезда. Он делает разницу в матчах за Атлетико и сборную Франции. Это экстраординарный игрок. Официального подтверждения еще не было, но похоже, что он все-таки перейдет в Барселону. Считаю, что это будет прекрасное усиление.

Как Антуан впишется в схему команды? Нужно спросить у Вальверде. Он составит пазл. Переход Гризманна означает, что Вальверде видит его в этом составе. Гризманн станет прекрасным приобретением", – цитирует Хави Marca.

Напомним, недавно Хави Эрнандес возглавил катарский Аль-Садд, за который выступал на протяжении последних 3-х сезонов.

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