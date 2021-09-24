Главный тренер катарского Аль-Садда Хави Эрнандес не совсем понимает, что происходит в его родном клубе.

Барселона рассматривает Хави Эрнандеса главным претендентом на кресло наставника каталонцев, но сам испанский специалист не спешит возглавлять каталонский клуб, сообщает Marca.

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Хави не в восторге от отношения руководства Барсы до нынешнего руководителя Рональда Кумана, и готов начать диалог с каталонцами только после официального увольнения нидерландского специалиста. Семья Хави также не слишком радуется от переезда из Катара, где уже обосновалась.

Стоит отметить, что действующий контракт Хави с Аль-Саддом рассчитан до 2023-го, и Барсе придется выплачивать компенсацию за потенциального тренера "блаугранас".

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