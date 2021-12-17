"Если смотреть на ситуацию реалистично, у нас есть шансы на титулы. Не можем даже исключать наши шансы на победу в Ла Лиге. Бывает всякое. Мы должны бороться за трофеи. Я настроен оптимистично, да и реалистично.

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Нам нужно понимание на футбольном уровне. Определенным игрокам сложно понять принципы позиционной игры, странно видеть такое в Барселоне. Мы на 8 месте в таблице нужно изменить ситуацию. И нам нужна смелость. Игроки прилагают большие усилия, хорошо относятся к делу... Но завтра нужно победить.

Следует продолжать работать и верить в то, что мы делаем. Это верный путь. Нужно сражаться за Кубок Испании, за Суперкубок и расти. Эмоции бесполезны, нужен только прогресс. Это залог победы", – цитирует Хави Marca.

Напомним, каталонцы вылетели из группового этапа ЛЧ, а после 16-ти туров Ла Лиги они располагаются только на 8-й строчке.

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