toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Хави: Неймар входит в топ-3 лучших футболистов мира

11:08 22 Читати українською
Хави: Неймар входит в топ-3 лучших футболистов мира
Хави, Месси и Неймар / Getty Images

Легенда Барселоны Хави Эрнандес засыпал бразильца комплиментами.

"Что касается футбола, Неймар, несомненно, входит в топ-3 или топ-5 лучших игроков мира. Он делает разницу на поле.

Надеюсь, он вернется в Барсу. Хочу, чтобы за клуб выступали только лучшие. Я играл рядом с ним. Неймар очень положительный, он придаст хорошей атмосферы в раздевалке.

Хави уже назвал свой тренерский штаб и первые трансферы в Барселоне

Повторное приобретение Неймара было бы исключительным трансфером. Это то, что может сделать разницу в пользу Барселоны", – цитирует Хави издание Mundo Deportivo.

Хави провел в команде с Неймаром 2 сезона, после чего перешел в Аль-Садд – сейчас легендарный испанец возглавляет катарскую команду. Ней в 2017-м за 222 миллиона сменил Барселону на ПСЖ.

Удивительно, что Хави говорит о возвращении бразильца в Испанию, учитывая свои отношения с Катаром, который, по сути, владеет Пари Сен-Жермен.

"Той промах – величезна ганьба": Шевченко не потрапив у компанію найкращих, Мессі та Роналду визначили №1

blog_ava
Барселона предлагает за Лаутаро 80 миллионов и трех игроков – судьба форварда определится в течение 10 дней
10:39
105
Теги
Испания
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
47
мин
Авангард
18:00
ОПФК Черкащина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук