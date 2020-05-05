Хави: Неймар входит в топ-3 лучших футболистов мира

Легенда Барселоны Хави Эрнандес засыпал бразильца комплиментами.

"Что касается футбола, Неймар, несомненно, входит в топ-3 или топ-5 лучших игроков мира. Он делает разницу на поле.

Надеюсь, он вернется в Барсу. Хочу, чтобы за клуб выступали только лучшие. Я играл рядом с ним. Неймар очень положительный, он придаст хорошей атмосферы в раздевалке.

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Повторное приобретение Неймара было бы исключительным трансфером. Это то, что может сделать разницу в пользу Барселоны", – цитирует Хави издание Mundo Deportivo.

Хави провел в команде с Неймаром 2 сезона, после чего перешел в Аль-Садд – сейчас легендарный испанец возглавляет катарскую команду. Ней в 2017-м за 222 миллиона сменил Барселону на ПСЖ.

Удивительно, что Хави говорит о возвращении бразильца в Испанию, учитывая свои отношения с Катаром, который, по сути, владеет Пари Сен-Жермен.

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