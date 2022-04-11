"Первый тайм был совсем неудачным. Команда выглядела морально и физически уставшей, это следствие предыдущего матча в Лиге Европы. Но вторую 45-минутку мы провели гораздо лучше. Мы достигли своей цели, потому что работали и верили в успех до конца. Гол Люка де Йонга дал нам очень много, он – замечательный профессионал, который заслужил это.

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Нам не удавалось решить проблему с подачей мяча, но мы взяли три очка, которые являются золотыми. Ключевые моменты матча – сейв тер Штегена и гол де Йонга. Это детали, влияющие на результат. У нас отличный вратарь и нападающий, они приложили огромные усилия, как и вся команда.

Замены вызваны усталостью игроков. Мы дали возможность футболистам, проводящим много минут на поле, отдохнуть. Динамика очень положительная, нужно идти дальше. Ла Лига – очень сложный чемпионат. Реал практически не проигрывает. И у них, и у нас сложные графики. Если они потеряют очки в двух следующих турах, возможно, мы сможем поверить во что-то большее", – цитирует Хави Marca .

Напомним, когда испанец возглавил Барсу в ноябре, команда шла девятой в Примере. Сейчас "блаугранас" разместились вторыми, отставая от Реала на 12 очков и имея матч в запасе.