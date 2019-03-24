Хави не сыграет за сборную Каталонии против Венесуэлы – известна причина

Легенда Барселоны, а ныне хавбек катарского Аль-Садда Хави Эрнандес не поможет сборной Каталонии в спарринге против Венесуэлы.

"Мне очень жаль объявить, что я не смогу принять участие в матче сборных Каталонии и Венесуэлы.

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Мои обязательства перед клубом не позволяют мне прибыть на матч. Надеюсь, в следующий раз я буду там со всеми вами", – написал Хави в Instagram.

Напомним, 39-летний полузащитник защищал цвета Барселоны с 1998 до 2015 года.

Товарищеский поединок между Каталонией и Венесуэлой состоится 25 октября в Жироне.

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