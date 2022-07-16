Сегодня делегация каталонцев отправилась в Соединенные Штаты Америки. Но 42-летний специалист остался в Испании, сообщает Marca .

Барселона объявила состав на летнее турне – Хави решил дилемму де Йонга и выбросил пятерых игроков за борт

Дело в том, что Хави в статусе игрока Аль-Садда посещал Иран. Согласно законодательству, каждый, кто посещал эту страну, не может въехать в США просто так. Для этого требуется специальное разрешение. В пятницу Барселона якобы разрешила эту проблему, но, прибыв в аэропорт, Хави не получил "зеленый свет" на перелет.

Теперь придется ждать понедельника, чтобы клуб все уладил и наставник присоединился к команде перед игрой с Интер Майами. Этот спарринг запланирован на 20 июля. Далее последуют матчи против Реала, Ювентуса и Нью-Йорк Ред Буллз.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги