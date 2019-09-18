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Хави назвал трех фаворитов Лиги чемпионов сезона 2019/20

18:25 89 Читати українською
Хави назвал трех фаворитов Лиги чемпионов сезона 2019/20
Хосеп Гвардиола и Хави Эрнандес / Фото ФК Барселона

Легенда Барселоны, а ныне наставник катарского Аль-Садда Хави Эрнандес поделился ожиданиями от нынешнего розыгрыша ЛЧ.

 

"Кроме Барселоны фаворитами этого сезона я считаю Манчестер Сити и Ливерпуль.

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Мы уже знаем, что Ливерпуль обладает всеми качествами, чтобы победить в Лиге чемпионов. Это очень сильная команда. Что касается Сити, после двух титулов чемпиона Англии, думаю, для Пепа в этом сезоне приоритетом будет победа в Лиге чемпионов.

Никогда не знаешь, что произойдет дальше, но я вижу в этих трех клубах потенциальных победителей", – цитирует Хави Mirror.

Напомним, в групповом этапе ЛЧ Манчестер Сити встретится с донецким Шахтером, загребским Динамо и Аталантой. В первом матче Барса казнили очки, расписав ничью с Боруссией Д (0:0), а Наполи сенсационно дома обыграл Ливерпуль (2:0).

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Шахтер - Манчестер Сити Барселона Барселона Лига чемпионов Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес Хави Эрнандес Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити
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