"Мы были обязаны выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но команде не хватило зрелости. Теперь нашим приоритетом в этом сезоне станет чемпионат Испании. Почему? Потому что матчи Ла Лиги играются каждую неделю. Победа в этом турнире придаст нам стабильность".

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"Конечно, мы рады участвовать в Суперкубке Испании, Лиге Европы. Но Ла Лига – на первом месте. Конечно же, я бы хотел выиграть и чемпионат, и Лигу Европы", – приводит слова Хави Barca TV.

Барселона занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Помимо чемпионата команда принимает участие в Кубке и Суперкубке Испании, а также в Лиге Европы.

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