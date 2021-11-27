Главный тренер "блаугранас" Хави Эрнандес опроверг слухи о прощании с полузащитником Фрэнки де Йонгом и выделил еще двух футболистов, на которых рассчитывает.

"Фрэнки де Йонг и Гави нам нужны. Они вообще не продаются. Мы не собираемся с ними прощаться. Рикард Пуч – еще один игрок нашей команды, Барса на него рассчитывает", – заявил Хави.

Хави признался, что хочет видеть в Барселоне Кантона: шутка дня

Гави и де Йонг являются игроками основы "блаугранас" – 17 и 15 поединков во всех турнирах соответственно. А вот Пучу до такого статуса еще далеко. В его активе всего 135 минут в 7 матчах и ноль результативных действий.

Барселона перед 15-м туром Примеры против Вильярреала расположилась на седьмой строчке в таблице.

Маліновський заряджає чергову гармату по Юве, Зінченко vs Ярмоленко з різними емоціями, топ-матч Реала – анонс вікенду