"Это скорее вопрос психологии, чем футбола. Футболисты должны верить, это моя работа. Мы мотивируем игроков, чтобы они были храбрыми. В Барселоне нельзя играть на 6 или 7 из 10. Вы должны стремиться к совершенству. Вот чего не хватает. Мужества, стремления к совершенству, а не наоборот, поскольку это то, что делают в Барселоне.

Барселона готова массово продавать игроков – у Хави есть только трио неприкасаемых

У команды есть уровень, чтобы бороться за титулы. В игре с Баварией также был психологический аспект, но и признак того, что некоторые повадки утрачены", – цитирует Хави Marca.

Напомним, Барса вылетела из группового этапа Лиги чемпионов, а после 15 туров Ла Лиги каталонцы расположились на 8-й строчке турнирной таблицы.

Барселона провалилась в Мюнхене и вылетела из Лиги чемпионов – Бавария разгромом одобрила красивый суицид Хави