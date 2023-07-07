Рулевой "кулес" пригласил в свой штаб журналиста Эду Поло, сообщает Relevo.

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Хави в течение сезона регулярно жаловался на огромное давление со стороны СМИ и тяжелое психологическое бремя в роли тренера Барсы. Вероятно, 43-летний специалист вспомнил опыт Хосепа Гвардиолы, который в свое время пригласил в клуб легендарного вотерполиста Мануэля Эстиарте. Он помогал налаживать контакты со СМИ, готовиться к публичным выступлениям и легче переживать все внешние проблемы.

Поло должен получить схожую миссию в штабе Хави. Журналист работал в Mundo Deportivo и имеет 25 лет опыта освещения жизни Барсы. Поло отлично знает все традиции и тонкости каталонского клуба, что пригодится Хави. Медийщика приглашают именно в тренерский штаб, чтобы у него был постоянный контакт с командой и тренером.

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