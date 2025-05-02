"Шпоры" проводят достаточно неоднозначный сезон. Несмотря на то, что Тоттенхэм до сих пор ведет борьбу в Лиге чемпионов, в АПЛ дела обстоят хуже – 16 место.

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После завершения сезона "шпоры" планируют не продлевать сотрудничество с Ангелосом Постекоглу. Как сообщает The Sun, руководство клуба рассматривает кандидатуру Хави на должность наставника команды. Кроме экс-тренера Барселоны в шорт-листе Тоттенхэма есть Андони Ираола, который возглавляет сейчас Борнмут Ильи Забарного.

Напомним, после ухода из Барселоны Хави находится без клуба. С "кулес" испанец выиграл титул чемпиона Испании и Суперкубок.

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