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Хави может возглавить сборную Испании

10:25 65 Читати українською
Хави может возглавить сборную Испании
Хави Эрнандес / соцсети

Экс-полузащитник Барселоны Хави может стать главным тренером сборной Испании.

Хавбек Аль-Садда Хави может завершить карьеру для того, чтобы возглавить сборную Испании, сообщает Deportes Cuatro.

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38-летний футболист уже имеет тренерскую лицензию и с января 2019 возглавит катарский клуб.

Также среди претендентов наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Испания провалила чемпионат мира-2018, сенсационно уступив России в серии пенальти в 1/8 финала.

"Я хорошо себя чувствую и у меня тяжелые времена, поскольку покидаю профессиональный футбол. Я до сих пор наслаждаюсь футболом и моя идея наслаждаться, пока тело позволяет. Я иду шаг за шагом. Я до сих пор тренируюсь и также имел тренерские курсы", – сказал Хави.

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Испания Испания Испания Роберто Мартинес Роберто Мартинес Хави Эрнандес Хави Эрнандес
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