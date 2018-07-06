Хави может возглавить сборную Испании

Экс-полузащитник Барселоны Хави может стать главным тренером сборной Испании.

Хавбек Аль-Садда Хави может завершить карьеру для того, чтобы возглавить сборную Испании, сообщает Deportes Cuatro.

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38-летний футболист уже имеет тренерскую лицензию и с января 2019 возглавит катарский клуб.

Также среди претендентов наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Испания провалила чемпионат мира-2018, сенсационно уступив России в серии пенальти в 1/8 финала.

"Я хорошо себя чувствую и у меня тяжелые времена, поскольку покидаю профессиональный футбол. Я до сих пор наслаждаюсь футболом и моя идея наслаждаться, пока тело позволяет. Я иду шаг за шагом. Я до сих пор тренируюсь и также имел тренерские курсы", – сказал Хави.