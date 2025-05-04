Как сообщил журналист-инсайдер Флориан Плеттенберг, испанец Хави может занять тренерскую должность в команде Аль-Хиляль, которая недавно распрощалась с португальцем Жорже Жезушем.

Аль-Хиляль официально уволил тренера после позорного вылета – его ждет работа в Бразилии после фиаско с Анчелотти

45-летний испанец является приоритетной кандидатурой у руководства Аль-Хиляля.

Хави находится без работы с лета 2024 года, когда он покинул тренерский пост в Барселоне, который занимал с осени 2021 года. Каталонцы под его руководством выиграли чемпионат Испании и Суперкубок страны.

Аль-Хиляль 29 апреля не смог выйти в финал азиатской Лиги чемпионов, проиграв в 1/2 финала Аль-Ахли (1:3). В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии Аль-Хиляль занимает 2-е место, имея 62 очка после 29 матчей. От лидирующего Аль-Иттихада команда отстает на 6 пунктов.

Определился первый финалист азиатской Лиги чемпионов – экс-команда Неймара проиграла в битве титанов