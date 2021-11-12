Новоиспеченный наставник Барсы Хави Эрнандес доволен работой Самюэля Умтити и рассчитывает на защитника в дальнейшем, сообщает AS.

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27-летний француз, ранее списанный Рональдом Куманом, выделяется на тренировках каталонцев и получает одобрительные отзывы от тренерского штаба. Следует отметить, что в нынешнем сезоне Самюэль еще не появлялся на поле.

Напомним, 5 лет назад Барселона заплатила Лиону за Умтити 25 млн. евро. Последние сезоны защитника были также испорчены постоянными травмами.

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