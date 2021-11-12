Хави может реанимировать карьеру Умтити в Барселоне – француз поразил тренерский штаб
Защитник Барселоны Самюэль Умтити вдохновился сменой тренера каталонского клуба.
Новоиспеченный наставник Барсы Хави Эрнандес доволен работой Самюэля Умтити и рассчитывает на защитника в дальнейшем, сообщает AS.
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27-летний француз, ранее списанный Рональдом Куманом, выделяется на тренировках каталонцев и получает одобрительные отзывы от тренерского штаба. Следует отметить, что в нынешнем сезоне Самюэль еще не появлялся на поле.
Напомним, 5 лет назад Барселона заплатила Лиону за Умтити 25 млн. евро. Последние сезоны защитника были также испорчены постоянными травмами.
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