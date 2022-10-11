Тренер Барселоны хочет, чтобы его команда сыграла так, как в последние полчаса в Милане.

Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с Интером в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в среду, 12-го октября в Барселоне на "Камп Ноу".

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"У нас нет права на ошибку. Барселона должна сыграть так, как играла последние полчаса в Милане. Для нас это – финал. Надеюсь, нас ждет волшебный вечер", – приводит слова Хави Diario Sport.

"Прежде всего, мы должны лучше сыграть в атаке. В первом тайме миланского матча мы не разобрались с ролями Алонсо и Рафиньи. Нужно было что-то менять, играть более агрессивно, более вертикально. Нужно сыграть смело с первых минут.

Да, мы изучили и учли свои ошибки в первой игре с Интером. Мы должны больше доминировать на свободном пространстве, больше атаковать вторым темпом, бить с дальних дистанций", – отметил тренер Барселоны.

Напомним, что в Милане Интер обыграл Барселону со счётом 1:0.

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