Полузащитник мюнхенской Баварии Хави Мартинес близок к переходу в Атлетик из Бильбао.

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Мартинес вскоре подпишет с Атлетиком 2-летний контракт. Кроме того, соглашение будет предусматривать возможность продления сотрудничества еще на 1 год. В Баварию Мартинес перебрался именно из Страны Басков, где в течение 6-ти сезонов защищал цвета Атлетика.

Поскольку контракт хавбека с мюнхенцами действует до лета 2021-го, то текущее трансферное окно – последняя возможность заработать на переходе опытного исполнителя. Бавария якобы отпустит его за меньше, чем 10 млн евро.

В сезоне 2019/20 Хави Мартинес 24 поединка во всех турнирах.

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