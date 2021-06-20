Официальный твиттер-аккаунт Катар СК опубликовал видеообращение Хави Мартинеса к болельщикам, сообщив, что он стал игроком клуба.

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"Рад, что очень-очень скоро увижу вас. Оставайтесь на связи", – отметил испанец в видео. Добавим, что пока неизвестно о сроке контракта Мартинеса с Катар СК, но известно, что хавбек покинул Баварию на правах свободного агента.

Отметим, что испанец отыграл за мюнхенцев 266 матчей, записав в свой актив 14 голов и 11 ассистов. За это время Мартинес добыл 8 Серебрянных салатниц, 5 Кубков Германии, 4 Суперкубка страны, 2 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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