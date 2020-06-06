Хави Мартинес готов уйти из Баварии и уже имеет три варианта для карьеры

Полузащитник мюнхенской Баварии Хави Мартинес признался, что пока не принял окончательное решение о продолжении своей карьеры.

"Я должен сесть за стол переговоров с Баварией. Мой контракт заканчивается в 2021 году. Я готов ко всему. То, что я испытал здесь, было замечательно. Сейчас существует неопределенность относительно моего будущего, мы должны подождать, ведь пока мы не имеем представления, каким будет рынок и будет ли сыграна Лига чемпионов.

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Если уйду, то я открыт для всего. Не исключаю ничего, если это будет удовлетворять меня как в спортивном, так и в личном плане. Возможно, перееду и продолжу карьеру в США, в Австралии или вернусь в Испанию. Я провел шесть невероятных лет в Бильбао. Вариант с возвращением в Атлетик точно существует", – приводит слова Мартинеса Goal.

К слову, в текущем сезоне Мартинес в составе Баварии принял участие в 19 встречах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Испанец выступает за мюнхенцев с 2012 года. Ранее хавбек защищал цвета Атлетика из Бильбао и Осасуны. Контракт Хави с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

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