"Каждый раз, когда прилетаю в Барселону, меня ждут в аэропорту и начинают расспрашивать. Разве вам ничего не объясняли? Во-первых, сейчас у Барселоны есть главный тренер, и это Куман. Его нужно уважать.

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Во-вторых, я и сам никуда не спешу. Что должно произойти, то произойдет. Мы оценим ситуацию и будем решать. Предложения были и много лет назад, но тогда время еще не пришло. Ко мне обращалась Барса, но это был не тот момент. К счастью или к сожалению, я дважды отказывал Барселоне в силу разных обстоятельств – семейных, профессиональных, контрактных... Просто это было не то время", – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, на протяжении нескольких месяцев легенду Барселоны сватали на тренерский мостик родного клуба, однако экс-хавбек решил сохранить верность Ал-Садду, с которым есть действующий контракт до 2023 года.

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