У главного тренера Барселоны Хави есть свое видение на усиление каталонцев – руководство клуба мечтает подписать форварда Борусии Д Эрлинга Холанда.

Боссы Барселоны "одержимы" идеей трансфера Холанда, тогда как Хави убежден, что каталонцам нужно усилить оборонительные редуты качественным центральным защитником, сообщает Diario Sport.

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Фаворитом наставника является Жюль Кунде, который, по его мнению, имеет характеристики защитника будущего: мощность, технику и универсальность. Совершить трансфер будет непросто, ведь Севилья требует за защитника не менее 80 млн евро. В Барселоне убеждены, что игрок выберет именно каталонский клуб, если удастся решить финансовую сторону перехода.

Добавим, что Кунде провел 25 матчей за Севилью в этом сезоне и отличился голом и ассистом. Среди претендентов на центрбека есть Челси.

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