"Вижу ли я Хави на посту главного тренера Барселоны? Думаю, да. Хави имеет достаточно уверенности и подготовки, чтобы возглавить каталонский клуб", – цитирует Иньесту Sport.es.

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Из-за неудачного старта Барселоны в новом сезоне руководство клуба рассматривает кандидатов на тренерскую должность, а Рональду Куману был поставлен ультиматум относительно улучшения результатов в кратчайшие сроки.

Напомним, экс-хавбек каталонцев Хави Эрнандес сейчас возглавляет катарский Аль-Садд.

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