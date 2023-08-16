Главный тренер каталонцев Хави и вингер Рафинья получили по 2 матча дисквалификации, информирует Relevo.

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Наставник наказан за протесты против рефери, а игрок за жестокое поведение на поле. Хави весь матч бросался на судью Сесара Сото Градо за то, что тот не может остановить постоянную грубость и задержку времени со стороны Хетафе. Рафинья в конце первого тайма локтем зацедил в лицо Гастону Альваресу и получил прямую красную.

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