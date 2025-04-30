Леверкузенский клуб постепенно готовится к возможной смене главного тренера на фоне слухов о переходе Хаби Алонсо в Реал.

Байер уже подготовил шорт-лист тренеров на случай ухода Хаби Алонсо в Реал. Главными кандидатами же являются Хави и Эрик Тен Хаг, сообщает Kicker.

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Отмечается, что Тен Хаг имеет преимущество – экс-тренер МЮ и Аякса владеет немецким языком, однако его еще и связывают с Баварией. С Хави уже контактировали о готовности работать за пределами Испании и не получили отрицательного ответа. Также оба якобы подходят Байеру из-за стиля игры, которые они ставили своим командам.

Напомним, Тен Хаг возглавлял Манчестер Юнайтед с 2022 по 2024-й годы, однако особых успехов не достиг – триумфы в Кубке Лиги и Кубке Англии. Хави же возглавлял Барселону с 2021-го по 2024-й годы и выигрывал Ла Лигу и Суперкубок Испании.

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