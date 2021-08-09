Бывшие партнеры Лионеля Месси не оставили своего товарища без поддержки.

Экс-игроки Барселоны Карлес Пуйоль и Хави Эрнандес пришли на последнюю пресс-конференцию Лионеля Месси в Барселоне.

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Легенды не упустили возможность сделать памятное фото с аргентинцем на фоне трофеев Барселоны, для которых эта "тройка" приложила большие усилия. Также с Лионелем попрощались и действующие игроки каталонского клуба, такие как Жерар Пике, Фрэнки де Йонг и другие.

Напомним, из-за финансовых ограничений Ла Лиги Барселона не смогла продолжить сотрудничество с Лионелем Месси, который покинул каталонский клуб после 17 лет проведенных в структуре "блаугранас".

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