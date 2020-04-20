Хави и Аль-Садд договорились о снижении зарплаты легенде Барселоны

Наставник Аль-Садда Хави Эрнандес пошел навстречу своему клубу.

"Главный тренер нашей команды Хави согласился на сокращение зарплаты, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом в Катаре", – говорится в заявлении клуба.

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Напомним, испанский специалист возглавляет Аль-Садд с мая 2019-го и уже успел завоевать несколько трофеев с катарской командой.

Ранее в СМИ распространяли информацию, что Хави является потенциальным кандидатом на пост тренера Барселоны. Он защищал цвета "блаугранас" в 1998-2015 годах.

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