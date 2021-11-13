Хави хочет видеть Алвеса на тренировках Барселоны как можно быстрее – ветеран не сможет играть до января
19:14 - Читати українською
Уже с понедельника Дани Алвес начнет завоевывать авторитет в раздевалке Барселоны.
Дани Алвес сможет играть за Барселону только с января, но наставник каталонцев Хави Эрнандес настаивает, чтобы 38-летний бразилец как можно быстрее присоединился к тренировочному процессу, сообщает Diario Sport.
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Ожидается, что 15 ноября легенда пройдет медосмотр и в этот день присоединится к занятиям.
Напомним, Дани подписал с Барсой контракт до конца сезона, с возможностью продления еще на год. Алвес хорошо знаком с каталонцами, ведь защищал цвета этого клуба в 2008-2016 годах.
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