Уже с понедельника Дани Алвес начнет завоевывать авторитет в раздевалке Барселоны.

Дани Алвес сможет играть за Барселону только с января, но наставник каталонцев Хави Эрнандес настаивает, чтобы 38-летний бразилец как можно быстрее присоединился к тренировочному процессу, сообщает Diario Sport.

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Ожидается, что 15 ноября легенда пройдет медосмотр и в этот день присоединится к занятиям.

Напомним, Дани подписал с Барсой контракт до конца сезона, с возможностью продления еще на год. Алвес хорошо знаком с каталонцами, ведь защищал цвета этого клуба в 2008-2016 годах.

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