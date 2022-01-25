С 2020 года Унсуэ борется со страшной болезнью – боковой амиотрофический склероз. Сегодня, 25 января, состоялась премьера фильма "Стоит жить", направленного на борьбу с тяжелым недугом. Хави, Луис Энрике и Хосеп Гвардиола лично сопровождали 54-летнего Унсуэ во время мероприятия.

Премьера фильма по телевидению состоится в четверг. Перед началом мероприятия слово взял сам Унсуэ, рассказавший о своих ощущениях и ходе лечения, сообщает Cuatro.

К сожалению, неизлечимая болезнь постепенно прогрессирует. Спустя неполных два года после установления диагноза тренер уже не может самостоятельно передвигаться.

Напомним, ранее от БАС умер Фернандо Риксен, который несколько лет был прикован к инвалидной коляске.

"Евтаназія? Я ніколи не боявся смерті": екс-тренеру Барселони поставили страшний діагноз, він не здається і усіх дивує