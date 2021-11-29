Зимняя чистка в Барселоне может задеть даже ключевых игроков нынешнего состава.

Рулевой "блаугранас" Хави Эрнандес не будет удерживать нападающего Мемфиса Депая от перехода в другой клуб, сообщает El Nacional.

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Нидерландец летом приехал на Камп Ноу свободным агентом, однако выступает несколько нестабильно и испытывает проблемы с физической формой. Хави не прочь, если 27-летнего форварда продадут в январе и приведут игрока другого формата. Руководство может согласиться с этой идеей, поскольку Депай подписывал контракт только до лета 2023-го и совсем скоро станет "рискованным" активом.

Барселона оценивает своего лучшего бомбардира (19 матчей, 8 голов) в 40 млн евро. Жозе Моуринью якобы заинтересован в услугах нидерландца, однако есть сомнения в способности Ромы заплатить такую сумму.

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