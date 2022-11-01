Главный тренер Барселоны Хави пообещал, что в 2023 году каталонская команда под его руководством точно выиграет какой-то турнир.

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"Я настроен позитивно. Думаю, что мы на правильном пути, нам нужно лишь время. В 2023 году мы точно что-то выиграем. Давайте дождёмся 2023 года, чтобы узнать, какие у нас варианты. В игровом плане за последний год мы шагнули вперед. Хотя эти шаги, возможно, меньше, чем мы рассчитывали. Однако нам следует сохранять спокойствие и продолжать усердно работать", – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, что Барселона участвует в чемпионате Испании, Кубке Испании, и сыграет в Лиге Европы и Суперкубке Испании.

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