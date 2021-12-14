Хави: Барселона попытается выиграть Лигу Европы
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес поделился впечатлениями от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где каталонцы встретятся с Наполи.
"Нам не повезло. Этот матч станет еще одной данью памяти Марадоне. Нам придется играть на самом высоком уровне, потому что Наполи – команда уровня Лиги чемпионов.
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До этого матча еще два месяца, и я надеюсь, что к тому моменту мы подойдем в лучшем состоянии, чем сейчас. Мы работаем, чтобы Барса вернулась на то место, которое заслуживает. Но сейчас наша суровая реальность такова.
Нужно попытаться выиграть Лигу Европы, чтобы попасть в Лигу чемпионов", – цитирует Хави Tuttomercatoweb.
Напомним, Барселона не смогла пройти групповой этап ЛЧ и попала в плей-офф Лиги Европы. Первый матч Барселона – Наполи запланирован на 17 февраля.
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