Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес поделился впечатлениями от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где каталонцы встретятся с Наполи.

"Нам не повезло. Этот матч станет еще одной данью памяти Марадоне. Нам придется играть на самом высоком уровне, потому что Наполи – команда уровня Лиги чемпионов.

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До этого матча еще два месяца, и я надеюсь, что к тому моменту мы подойдем в лучшем состоянии, чем сейчас. Мы работаем, чтобы Барса вернулась на то место, которое заслуживает. Но сейчас наша суровая реальность такова.

Нужно попытаться выиграть Лигу Европы, чтобы попасть в Лигу чемпионов", – цитирует Хави Tuttomercatoweb.

Напомним, Барселона не смогла пройти групповой этап ЛЧ и попала в плей-офф Лиги Европы. Первый матч Барселона – Наполи запланирован на 17 февраля.

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