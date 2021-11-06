"Мы будем работать на максимум. Все-таки Барселона – лучший клуб мира, а лучший клуб мира должен побеждать. Он не может играть вничью или проигрывать. Поэтому у меня будут максимальные требования.

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Мы постараемся осчастливить игроков. Нужно упорно работать, ставить четкие цели и, конечно, стараться побеждать. Я настроен очень положительно. Придется поработать, чтобы все вышло.

Я тоже проходил через тяжелые ситуации. Сейчас не лучший момент в истории Барселоны, но я хочу показать клубу свои идеи. И упорно работать, создавая команду.

Я думаю, это вопрос командной работы. Я с нетерпением жду возможности все исправить. Но, конечно, мне нужно поговорить с игроками, чтобы понять, как обстоят дела. Я очень благодарен Серхи Бархуану за его работу. Сегодня его ждет еще один матч, и он очень важен. Командная работа – это самое важное", – цитирует Хави Mundo Deportivo.

Напомним, 41-летний специалист подписал с Барселоной контракт до лета 2024 года.

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