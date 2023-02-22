Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес намекнул на то, что Лионель Месси может вернуться в родной клуб.

В четверг, 23 февраля Барселона сыграет ответный матч с Манчестер Юнайтед в раунде плей-офф Лиги Европы. На пресс-конференции у Хави спросили, что он думает о слухах, которые отправляют Месси из ПСЖ в Барселону.

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"Я уже неоднократно говорил о том, что Барселона – его дом. Двери открыты, мы всегда рады его здесь видеть. Мы находимся в постоянном контакте, но решение о трансфере будет зависеть от него самого и от того, чем он хочет заниматься в будущем.

Повторюсь, Барса – его дом, не сомневайтесь. Мы будем только рады, лучший игрок в истории всегда впишется в команду", – приводит Sport.es слова Хави.

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