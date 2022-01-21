"Соперник ни разу не позволил нам повести в счете. Они защищались с такой интенсивностью, с которой мы не могли сравниться. Я увидел очень сильный Атлетик. Гол Педри подарил нам надежду, но в конце концов мы вылетели из Кубка.

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Это тяжелое поражение, но у нас нет другого пути, кроме как продолжать работать и думать о Лиге и Лиге Европы. Нужно быть смелыми и изменить ход событий. Мы должны эмоционально восстановить команду.

Мне не нравится слово "неудача", но если нужно охарактеризовать этот результат, то пусть будет "опыт". Положительным моментом является то, что мы боролись до конца", – сказал Хави Sport.es.

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