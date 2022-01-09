"Такое кино мы уже видели в матче против Осасуны (2:2 – прим.). Мы должны знать, как защищаться, владея мячом, а также быть более терпеливым.

Гранада – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

Сегодня из-за индивидуальных ошибок мы часто теряли мяч. Надо относиться к этому самокритичнее. Это были наши ошибки. Мы потеряли два жизненно важных очка.

Жаль, но мы сами ошибались. Нам не хватает опыта и удаление создало нам проблемы. Я увидел проявления не сильных сторон соперника, а наших слабостей. Во втором тайме мы должны были держать игру под контролем.

Мы должны создавать больше моментов, чтобы побеждать. Если мы хотим расти, то пора уже начинать. Мы рассержены из-за того, что потеряли два жизненно важных очка.

Люк де Йонг является игроком нашей команды, как и все остальные. Он профессионал.Я в восторге от того, что он забил.

Опыт и мастерство приходят в результате выступлений. Сейчас от Гави нельзя требовать большего", – цитирует Хави Marca.

После 20 туров Ла Лиги Барселона расположилась на 6-й строчке, Гранада – 12-я.

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