"Результат этого матча волнует меня меньше всего. Мы увидели много положительного, например, первый матч Дани Алвеса по возвращении в состав, игру молодых игроков. Некоторые футболисты прямо по ходу матча меняли свои позиции, и, думаю, это была хорошая проверка. Молодежь проявила характер.

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Дани Алвес сыграл очень хорошо, мы уже видели это раньше. Он может помочь нам и в атаке, и в обороне. Также мы можем улучшить последний пас. Дани станет для нас огромным подспорьем", – цитирует Хави AS.

Напомним, накануне состоялся товарищеский матч, в котором Барселона и Бока Хуниорс разыграли Кубок Марадоны. Основное время завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы.

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