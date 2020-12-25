У Кая Хаверца своя атмосфера во время одного из главных праздников. Звезда Челси не позировал на фоне елки с семьей или за ужином.

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Кай решил отпраздновать в нетипичной компании – он опубликовал фото в своем Twitter, где улыбающийся сидит со своим четвероногим другом, одетым в праздничный наряд. "Счастливого Рождества каждому", – написал полузащитник.

Уже завтра, 26 декабря, Хаверца и Ко ожидает важный матч с Арсеналом. В общем у 21-летнего немца 18 встреч в футболке Челси во всех турнирах – четыре гола и столько же ассистов.

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