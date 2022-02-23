"Мы продемонстрировали хороший футбол, хотя первый тайм оказался очень трудным. Пройдена лишь половина пути, теперь нужно побеждать во втором матче. У нас много хороших нападающих, что хорошо для нас и плохо для соперников.

Комфортная победа лондонцев в видеообзоре матча Челси – Лилль – 2:0

Против Лилля мы не продемонстрировали свой лучший футбол, потому пришлось несладко. Мы не были агрессивны, как всегда, но победили 2:0. Считаю, что у нас есть хорошие шансы выиграть еще один трофей", – цитирует Хаверца официальный сайт УЕФА.

Напомним, в минувшем сезоне после прихода на тренерский мостик Томаса Тухеля Челси сумел выиграть Лигу чемпионов. Ответный матч 1/8 финала нынешнего розыгрыша турнира состоятся 16 марта в Лилле.

Челси победил Лилль в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов – лондонцы сделали весомую заявку на четвертьфинал