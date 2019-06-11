Хаверц стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге по версии футболистов – в тройке нет ни одного представителя Баварии

Полузащитник леверкузенского Байера Кай Хаверц провел блестящий сезон 2018/19 в Бундеслиге.

Немецкое издание Kicker провело анонимный опрос 250 футболистов из клубов Бундеслиги, в котором попросило опрошенных назвать главных героев сезона-2018/19.

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В голосовании за лучшего игрока лидером стал 20-летний полузащитник Байера Кай Хавертц, который получил 20,8% голосов и опередил нападающего дортмундской Боруссии Марко Ройса (20%) и одноклубника Ройса Джейдона Санчо (14,8%).

Стоит отметить, что ранее Ройс стал обладателем награды лучшему игроку сезона, который проводила Немецкая ассоциация футболистов-профессионалов. В том голосовании принимали участие все игроки Бундеслиги.

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В прошлом сезоне Хаверц сыграл за Байер 34 матча в чемпионате Германии, в которых забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи.