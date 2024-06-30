Кай Хаверц забил четыре гола на чемпионатах Европы, сравнявшись по этому показателю с Дитером Мюллером, Гердом Мюллером, Руди Феллером и Лукасом Подольски, сообщает OptaJose.

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Это достижение превзошли лишь два немецких игрока в истории чемпионатов Европы: Юрген Клинсманн и Марио Гомес, которые забили по пять голов.

Напомним, сборная Германии победила Данию в 1/8 финала Евро-2024 и продолжит выступления на турнире матчем в четвертьфинале против победителя пары Испания – Грузия.

4 - Kai Havertz has scored four goals at the European Championship (Dieter Müller, Gerd Müller, Rudi Völler and Lukas Podolski also four), a record surpassed by only two German players in the history of the tournament: Jürgen Klinsmann and Mario Gomez (five). Reference. #EURO2024 pic.twitter.com/DG0cfxVdyH — OptaJose (@OptaJose) June 29, 2024

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