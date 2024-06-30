Хаверц среди лучших бомбардиров Германии на Евро – лишь двое забивали больше
Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц отметился четырьмя голами на чемпионате Европы.
Кай Хаверц забил четыре гола на чемпионатах Европы, сравнявшись по этому показателю с Дитером Мюллером, Гердом Мюллером, Руди Феллером и Лукасом Подольски, сообщает OptaJose.
"Футбол не должен быть таким": тренер Дании разнес судейство после вылета с Евро-2024
Это достижение превзошли лишь два немецких игрока в истории чемпионатов Европы: Юрген Клинсманн и Марио Гомес, которые забили по пять голов.
Напомним, сборная Германии победила Данию в 1/8 финала Евро-2024 и продолжит выступления на турнире матчем в четвертьфинале против победителя пары Испания – Грузия.
Германия вышла в 1/4 финала Евро-2024 – Бундестим одолела Данию в матче с драматическим VAR и вайбом Донбасс Арены