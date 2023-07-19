Арсенал в ночь на 20 июля сыграет с командой звезд МЛС. В рамках разогрева футболисты соревновались в разных челленджах, как попадание в перекладину или вратарская дуэль.

"Здесь много талантливых игроков": Хаверц не может дождаться встречи с Зинченко

Главным героем стал Кай Хаверц. Немец сперва принес Арсеналу победу в соревновании на точность, набрав 86 очков. Но потом оконфузился.

Кай стал первым в истории, кто не забил ни одного гола в челлендже ударов с воздуха (его проводят с 2018 года). Жоржиньо и Тимбер подавали, а Хаверц бил по воротам. Ни одна из 14 попыток не была успешной.

Большинство слабых ударов немца потянул вратарь Бурки, несколько раз мяч полетел выше ворот, а дважды Кай попал в каркас. Такая результативность вызвала насмешки фанатов.

Kai Havertz channels his inner Timo Werner, scores zero in Cross & Volley Challenge. Might want to look away Arsenal fans. ️ pic.twitter.com/1MxjaleVHX — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 19, 2023

Напомним, что Хаверц перешел из Челси в Арсенал за 62 миллиона фунтов. Кай забил победный гол в финале Лиги чемпионов-2020/21, однако его период на Стемфорд Бридж все равно считается неудачным.